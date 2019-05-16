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Beren Saat 26 Şubat'taki doğum gününde 2014'te hayatını kaybeden Efe Güray için Instagram'da şöyle yazmıştı:



''Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız 'Hero' çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, umuyorum.''