Cem Yılmaz: Ben Acun Ilıcalı değilim
Cem Yılmaz: Ben Acun Ilıcalı değilim
8 Temmuz 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
1
Cem Yılmaz yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinium Plus'ı, KKTC'de sahneledi...
2
Esprilerinin baş kahramanları oğlu Kemal ve yakın dostu Acun Ilıcalı'ydı:
/Archive/2019/7/8/1476766_resource/065550b2260ac307.jpg
3
''1000 dolar telefon faturası geldi. Meğer Kemal, bir aplikasyon indirmiş. Şapka 50 TL, gözlük 49 TL. 20 dakikada 6 bin TL harcamış.
/Archive/2019/7/8/1476766_resource/82991ce47ee8936e.jpg
4
'Oğlum, ben Acun Ilıcalı değilim. O kadar paramız yok, yapma' dedim.''
/Archive/2019/7/8/1476766_resource/287574353f58507b.jpg
5
''Bu arada Acun'da para bitti zaten. Belli değil mi, terlikle geziyor. Sorduğumuzda 'Survivor'dan geliyorum' diyor. Adam 3 kere boşandı. Para mı kalır?''
/Archive/2019/7/8/1476766_resource/de0d7d9d7e887b51.jpg