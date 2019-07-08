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Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Karpuz ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor.” diyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, karpuzun 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.