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Karpuzun 8 önemli faydası! İki dilim karpuz tüketirseniz... 8 Temmuz 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, karpuzun 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.
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Karpuz, lezzetli olmasının yanı sıra serinletici etkisiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden biri. Üstelik yüzde 92’si sudan oluşan karpuz vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor.