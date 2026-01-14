'Muhalefete yönelik baskının dozu artıyor' demişti: İstanbul'da AKP'den istifa eden meclis üyesi CHP’ye katıldı

Üsküdar Belediye Meclisi’nin 2025 yılı mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alarak AKP’den istifa ettiğini açıklayan Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldığı öğrenildi.

Baki, istifa konuşmasında son dönemde ülkede muhalefete yönelik artan baskıların kendisini rahatsız ettiğini dile getirmiş, bu baskıların dozunun giderek arttığını vurgulamıştı.

Mevcut tablonun iyiye gideceğine dair herhangi bir işaret görmediğini belirten Baki, bu durumun kendi hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını ifade ederek partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

BUGÜN CHP'YE KATILDI

Edinilen bilgilere göre Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından kamuoyuna yansıyan süreç kapsamında, ocak ayı itibarıyla CHP’ye katıldı.

'MUHALEFETE YÖNELİK BASKININ DOZU ARTIYOR' DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik dozu gittikçe artan baskıyı gerekçe gösterip Mayıs 2025'te AKP'den istifa etmişti.

Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıklamıştı.

Baki'nin AKP meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükselmişti. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etmişti.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur” ifadelerini kullanmıştı.