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Çok sayıda kişinin yapışmaz özelliğinden ve ucuzluğundan dolayı tercih ettiği teflonun listedeki en tehlikeli ürünlerden birisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tayar, teflon malzemeden üretilmiş olan tava ve tencerelere sahip olanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bir dönemin en önemli buluşu olarak nitelendirilen teflon tencere ve tavalarda metal çatal, bıçak, kaşık kullanılması halinde çizikler oluşacağını aktaran Tayar, "Bu da sağlığımız için zararlı olan kimyasalların besinlere geçmesine neden olur. Teflon tavaların üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, bu tavaların yüzey kısımları çizildiği zaman ortaya çıkmakta ve yemekle birlikte direkt olarak vücudumuza girmektedir.