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Yanlış tencere kullanıp sağlığınızdan olmayın 10 Temmuz 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Mutfaktaki demirbaşlardan biri olan tencerenin toprakla başlayan tarihteki yolculuğu, malzeme teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte ciddi değişiklikler göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları doğru tencere kullanımı konusunda uyardı. Her tencerenin sağlıklı olmadığını vurgusunu yapan Tayar, özellikle hijyen noktasında ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Mutfakta uzun yıllardır bulunan ve ısı iletkenliğinin yüksek olmasıyla bilinen bakır tencere ve tavaları kullanırken kalaylanmış ve çizilmemiş olmasına özen göstermek gerektiğini söyleyen Mustafa Tayar, "Çünkü kalaylanmamış ve bakımı düzenli olarak yapılmamış olan bakır tencereler, kurşun ve civa gibi zararlı kimyasalların açığa çıkmasına yol açarak zehirlenmelere neden olabilir. Bakır tencerelerin ve sahanların otantik görüntüsünden sunum yaparken yararlanmanız daha doğru bir seçim olacaktır” dedi.