İstanbul'da kazanan yok: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın golünü 20. dakikada Marcos Llorente kendi kalesine attı.

BİR İLKİ YAŞADI

Bu sonucun ardından Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez beraberlik yaşadı ve puanını 10 yaptı. Atletico Madrid, 13 puana yükseldi.

Galatasaray, hafta sonunda ligde Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek.

Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Almada, Barrios, Koke, Giuliano, Sörloth, Alvarez.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

88' Galatasaray'da Torreira oyundan çıkarken İlkay dahil oldu.

83' SARI KART | Simeone'ye faul yapan Lemina sarı kart gördü.

80' Galatasaray'da Barış'ın yerine Jakobs oyuna dahil oldu.

73' Atletico Madrid'de Alvarez oyundan çıkarken Gonzalez dahil oldu.

67' SARI KART | Barış'a faul yapan G. Simeone sarı kart gördü.

65' Galatasaray'da Yunus oyundan çıkarken Sara dahil oldu.

61' SARI KART | Baena'ya faul yapan Sallai sarı kart gördü.

61' Önce sol kanattan açılan ortada içeri Koke topa zayıf bir vuruş yaptı, Abdülkerim çizgiden çıkardı. Devamında içeri bir orta daha açıldı, Pubill'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

60' Atletico Madrid'de Sötloth'un yerine Griezmann oyuna dahil oldu.

56' Atletico Madrid'de Koke ve Barrios oyundan çıkarken Le Normand ile Cardoso dahil oldu.

49' SARI KART | Torreira'ya faul yapan Barrios sarı kart gördü.

46' Atletico Madrid'de Almada'nın yerine Baena oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

45' Yunus Akgün ceza sahasının sağından topu penaltı noktasının solundaki Barış'a çıkardı. Müsait pozisyondan topa vuran Barış, farkla auta attı.

41' SARI KART | Sallai'ye faul yapan Almada sarı kart gördü.

32' Julian Alvarez ceza sahası içerisinde topla buluştu ve şutunu çekti, top soldan dışarı gitti.

29' SARI KART | Galatasaray'da Osimhen sarı kart gördü.

29' SARI KART | Osimhen'e faul yapan Pubill sarı kart gördü.

22' Atletico Madrid'da Julian Alvarez ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu. Top yandan auta gitti.

20' Temsilcimiz sol kanattan sağ kanata kısa paslarla topu çevirip Sane ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çapraza koşu yapan topu süren Sane, pasını son çizgiye inen Sallai'ye attı. Sallai kale ağzına sert bir top attı ve Llorente uzaklaştıramayıp kendi kalesine attı.

20' GOL | Llorente'nin kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray beraberliği yakaladı.

4' Sörloth pasını sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'ye attı. Ruggeri çizgiye inmeden ortasını açtı. Arka direkte bekleyen Simeone kafayla topu ağlara indirdi.

4' GOL | Giuliano'nun golü ile İspanyollar öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.