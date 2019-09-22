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Akdeniz'in derinliklerindeki 45 tonluk tank dalgıçların ilgi odağı oldu 22 Eylül 2019, Pazar AA

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Antalya'da Akdeniz'in derinliklerine batırılan 45 tonluk eski tank, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor.
Haber görseli
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor.