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Tankın iki yıl önce yapay resif amacıyla batırıldığını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:



"Ordudan emekli olmuş bir tank, gerçekten de faydalı oldu. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. Canlılığın artışı için faydalı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Su altında tank görmek güzel bir şey. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor. 'Tank batığına dalmak istiyoruz' diyerek geliyorlar."