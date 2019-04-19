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Uzun süre başında ağladı... "Canımızı kaybettik" 19 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Antalya’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında uyuyan köpeğe, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada olay yerinde ölen köpek, veteriner hekim tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak kurtarılamadı.
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Kaza dün gece 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Kent Ormanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, önce yol kenarında uyuyan sokak köpeğine ardından elektrik direğine çarparak durabildi.