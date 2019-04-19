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"Onu hayata döndürme mücadelesi beni çok etkiledi"

Beslediği sokak köpeğinin hayata döndürülme çabasını izleyen Sedef Schutz, köpeğinin isminin Ak Kız olduğunu söyledi. Araç sürücüsünün köpeği görünce pişman olduğunu da dile getiren Schutz, "Uzun süre onun başında ağladı. Sağ olsun 10 dakika içerisinde Büyükşehir Belediyesinin ambulansı geldi. Bana göre köpeğim ölmüştü ama veteriner hekim Burak bey, 20 dakika onu hayata döndürmek için mücadele etti ama döndüremedi. Canımızı kaybettik" dedi.