Forbes en zengin Türkler listesini açıkladı: Zirvenin sahibi değişmedi!

Forbes, 2025 yılının sona ermesiyle birlikte güncel milyarderler listesini yayımladı. Türk iş dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı listede, Türkiye’nin en zengin iş insanı sıralamasında bu yıl da değişiklik yaşanmadı.

MURAT ÜLKER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Ülker, geçen yıla kıyasla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki isimle arasındaki farkın azalması dikkat çekti.

CEMİL KAZANCI ZİRVEYE YAKLAŞTI

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 4,9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı. Kazancı’nın Murat Ülker ile arasındaki farkı kapatması, önümüzdeki dönemde zirvede değişim yaşanabileceğine yönelik değerlendirmelere neden oldu.

BAYRAKTAR’IN SERVETİNDE DÜŞÜŞ

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Forbes listesinde 1,7 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Bayraktar’ın serveti, geçen yıl açıklanan 1,8 milyar dolara kıyasla 100 milyon dolar geriledi. Bu gelişme, Bayraktar’ın varlıklarında ilk kez düşüş yaşanan yıl olarak kayıtlara geçti.

Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolarlık servetiyle listede geçen yılki sırasını korudu.

ERDEMOĞLU İLK 20’NİN DIŞINDA KALDI

Forbes listesindeki en dikkat çekici gerilemelerden biri İbrahim Erdemoğlu cephesinde yaşandı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun serveti, 2023 yılında ulaştığı 5,3 milyar dolar seviyesinden 1,4 milyar dolara kadar düştü.

Bu gerilemeyle birlikte Erdemoğlu, Türkiye’nin en zengin ilk 20 iş insanı arasından çıktı.

GERİLEMENİN KAYNAĞI BORSA

Erdemoğlu’nun servetindeki sert düşüşün büyük ölçüde holding bünyesinde yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisselerinde yaşanan değer kayıplarından kaynaklandığı ifade edildi.