6

Sivil toplum kuruluşları ASD ve AYKÜSAD ile Ayvalık Belediyesi ana sponsorluğu ve işbirliğinde sürdürülen festival Ayvalık halkından çok destek görüyor ve bu sayede sürekli büyüyüp gelişiyor. Ayvalıkta bir çok kuruluşun, esnafın, kurumun desteğini alarak yoluna devam eden yapısı bir çok kentte yapılan bu tür etkinliklere örnek olacak nitelikte. Ayvalık'ta bir grup tiyatro gönüllüsü tarafından başlatılan gelenekselleşip bugünlere kadar gelen festivalin önümüzdeki yıllarda büyüyerek ve niteliğini arttırarak hem Türkiye de hemde uluslararası platformlarda bilinir ve aranır olacağından kuşkumuz yok.