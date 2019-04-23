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10. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali 23 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Bu yıl 25 - 28 Nisan tarihlerinde 10. kez düzenlenecek Ayvalık Tiyatro Festivali uluslararası nitelik kazanarak yoluna devam ediyor.
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Kısa ama çok dolu bir programda sürprizler olacak ve etkileyici oyunlar seyirci ile buluşacak.