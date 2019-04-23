10. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali
10. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali
23 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Bu yıl 25 - 28 Nisan tarihlerinde 10. kez düzenlenecek Ayvalık Tiyatro Festivali uluslararası nitelik kazanarak yoluna devam ediyor.
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Kısa ama çok dolu bir programda sürprizler olacak ve etkileyici oyunlar seyirci ile buluşacak.
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Muhteşem gösteri ve sokak etkinlikleri hem Ayvalık halkını hemde Körfez bölgesini ve tabi ki tiyatro tutkunlarını Ayvalık'ta buluşturacak. Atölye ve söyleşiler ile zengin bir program sunan festivalde Bursa Devlet Tiyatrosu Yalan Makinası oyunu ile festivalin ilk gününde sahne alacak.
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Çocuk oyunlarının ve çocuklara yönelik atölyelerin yoğunlukta olduğu festivalde çocuklar mutlu ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Gölge ustası Cengiz Özek ile tiyatro alanında duayen akademisyen Prof. Özdemir Nutku ve Prof. Hülya Nutku konuklar arasında.
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. İki değerli sanatçımız da festivalde ödüle layık görüldü. EMEK ÖDÜLÜ " Müjdat Gezen" e ÖMÜR BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ " Ali Poyrazoğlu" ithaf edilmiş. Yurt dışından İran, Almanya ve Hollanda dan konukların olacağı festivale Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi bölgelerden tiyatro toplulukları katılarak gösterilerini sunacak.
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Sivil toplum kuruluşları ASD ve AYKÜSAD ile Ayvalık Belediyesi ana sponsorluğu ve işbirliğinde sürdürülen festival Ayvalık halkından çok destek görüyor ve bu sayede sürekli büyüyüp gelişiyor. Ayvalıkta bir çok kuruluşun, esnafın, kurumun desteğini alarak yoluna devam eden yapısı bir çok kentte yapılan bu tür etkinliklere örnek olacak nitelikte. Ayvalık'ta bir grup tiyatro gönüllüsü tarafından başlatılan gelenekselleşip bugünlere kadar gelen festivalin önümüzdeki yıllarda büyüyerek ve niteliğini arttırarak hem Türkiye de hemde uluslararası platformlarda bilinir ve aranır olacağından kuşkumuz yok.
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Her yıl olduğu gibi bu yılda bir sloganla fark edilmeyi bekleyen festival düzenleyicileri " TİYATRO SINIRLARI AŞAR!.." diyerek yola çıkmış. Hem kendini aşan bir festival olduklarını ifade eden festival düzenleyicileri bu yıl sınırların ötesinden konukları ağırlamanın getirdiği farklılıkla böyle bir söylem geliştirdiklerini ve 10. Yılında Ayvalık Tiyatro Festivalini daha da ötelere taşıyacak bir sıçrama içinde olduklarını iletiyorlar.
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Program güzel ama katılımcıların o etkinlikten bir diğerine koşmaktan yorulacağı da kesin. 7 den 70 herkes için bir şeyler var festivalde. Hem mekanlarda hem sokaklarda. Her şey hazırlanmış artık, festival hazırlıklarında sona gelinmiş. Sanırım bize düşen 25 - 28 Nisan da Ayvalık'ta olmak ege havası yanında tiyatro ve sanat dolu dakikalarla kaçırılmayacak bir hafta sonu yaşamak olmalı.
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