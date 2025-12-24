Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Sadettin Saran'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Sadettin Saran'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

24.12.2025 22:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Sadettin Saran'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Saran'ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda stadyumdaki makam odasından gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” denildi.

Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirmesi, yarın sabah da Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurtdışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra adli kontolle serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir labaratuarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #gözaltı #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar'dan Sadettin Saran açıklaması: 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız'
Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar'dan Sadettin Saran açıklaması: 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız' Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında, sarı-lacivertli takımın resmi televizyon kanalında konuştu.
Son Dakika... Saran'ın gözaltına alınmasının ardından: Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanvekili ile görüştü
Son Dakika... Saran'ın gözaltına alınmasının ardından: Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanvekili ile görüştü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.
CHP'li Bulut'tan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına tepki
CHP'li Bulut'tan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına tepki CHP’li Burhanettin Bulut, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.