Karpuz kilo yapar mı? 28 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
1
Yazın en çok tüketilen meyvesi karpuz, sıcak havaların kendisini göstermesiyle sofralardaki yerini aldı. Yüksek oranda su içeriği ve doyurucu özelliği ile de diyet yapanların gözdesi olan karpuz, sağlık açısından faydalı bulunuyor. Fakat karpuz, şekerli olması nedeniyle, diyet yapan bazı kişilerin kafalarda soru işareti oluşturarak, tartışmalara da neden oluyor. Peki, karpuz kilo yapar mı?
2
C, A ve betakarotenler açısından iyi bir kaynak olan karpuz, bol sulu olması nedeniyle besin değeri olmayan bir meyve olarak düşünülür. Bu nedenle, diyet yapan kişiler, bolca karpuz tüketerek kilo almayacaklarını düşünürler. Ancak, karpuzun 200 gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bu sebeple kalori başına alınan besin öğesi miktarı fazladır. İşte, karpuzu kilo üzerindeki etkisiyle ilgili merak edilenler.