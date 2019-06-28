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Günde iki veya üç dilim karpuz yemek pek çok açıdan yararlı bulunsa da bu miktarı yukarı çıkarmak ekstra kalori ve şeker alımı açısından sorun teşkil ediyor. Diyet yapanlar için de az miktarda karpuz tüketimi öneriliyor. 200 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ince ekmekten daha az. Bu sebeple özellikle ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.