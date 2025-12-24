Son dakika… Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı!

Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda stadyumdaki makam odasından gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” denildi.

Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirmesi, yarın sabah da Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurtdışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra adli kontolle serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir labaratuarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.