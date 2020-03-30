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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs pandemisine karşı sağlık emekçileri haftalardır amansız bir mücadele veriyor. Kimi ülkelerden gelen hastane koridorlarında yatan hasta görüntüleri ve farklı ülkelerden sağlık çalışanlarının yaptıkları açıklamalar, ülkelerin sağlık tesisi kapasitesini de gündeme getirdi. ERDOĞAN: EN ÇOK BAKIM YATAĞI OLAN ÜLKEYİZ AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin salgına en hazırlıklı ülkelerin başına yer aldığını belirterek, hastanelerin kapasitesi konusunda ise “‘En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz” dedi.