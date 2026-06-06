Özgür Özel'den Nevşehir'de Akın Gürlek'e sert tepki: 'Bu memlekete ne yüzle geldin, demokrasi düşmanı!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, yarın 6 beldede yapılacak ara seçim öncesi seçim bölgelerini gezmeyi sürdürüyor.

Dün Tokat ve Gümüşhane'de seçmenlerle bir araya gelen Özel, bugün Çorum ve Nevşehir'deydi. Özel, Mustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa Beldesi Halk Buluşması'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Ben CHP'nin evladıyım, son 4 seçimin mazbatalı genel başkanıyım" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi belde belediyelerine takıntılıdır. Manisa'da 64 belde belediyesi vardı. Onları mahalle yaptılar. Burada da beldeleri nüfustan dolayı kapattılar. Hizmet yok, önem vermek yok. O günden beri dönüp de buraya bakmadılar. Buraya siz baktınız. Ak Parti tek adam partisi, her şeye bir kişinin karar vermesinin partisi. Biz ise cumhuriyet, demokrasinin, milletin istediğinin yönetmesinin, istemediğinin gitmesinin partisiyiz."

AKIN GÜRLEK'E SESLENDİ

İsim vermeden Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Buraya geldikten sonra Nevşehirli olduğunu hatırlayan, kendince birtakım şeyler söyleyen Bakan'a şunu söylüyorum: Biz demokrasi ve sandıktan yana insanlarız. Millet kimi seçerse baştacı yaparız. Sen bu millete seçim için ne yüzle geldin? Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret eden, iftira atan, görevinden uzaklaştıran demokrasi düşmanı hadi oradan. Bir yanda bizim partiye verilen mutlak butlan kararı, bir yanda mutlak sultanlık yapanların hesabı ama bütün bu hesapları alt edecek olan bizim birbirimize olan sevgimiz ve yolundan geçtiğimiz her yerdeki dayanışmadır."

"ŞEHİR ŞEHİR İKTİDARA YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"

Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz genel merkezden çıktıktan sonra yürüyüşe başladık. Cumhuriyetin kalbine, TBMM'ye yürüdük. Ertesi gün Anıtkabir'e yürüdük. Esas yürüyüş Türkiye'ye sandığı getirmek ve Türkiye'yi kurtarmak içindir. Bu yürüyüşe var mısınız? Ben arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim. Şehir şehir iktidara yürümeye kararlıyız. Bu yolu benimle birlikte yürüyecek misiniz? Yolunuz, yolumuz açık olsun."

6 BELDEDE SEÇİM

Seçmenler yarın Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde, sandık başına gidecek.