1. Lig takımında 11 kişide koronavirüs tespit edildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 4’ü futbolcu olmak üzere 11 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün yapılan koronavirüs testinde 11 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı. Kulübün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 4’ü futbolcu olmak üzere 11 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Kulüp tarafından detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağı aktarıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un açıklaması şöyle:
“Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.”
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