Nusaybin’de bayrak indirilmişti! DEM’li Hatimoğulları ve Bakırhan’dan ilk açıklama!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatılırken, DEM Parti’den ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaşanan olaya tepki gösterdi

Eşbaşkanlar, ”Nusaybin-Qamişlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.