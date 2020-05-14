18 Mayıs'ta banka şubeleri açık olacak mı?

14 Mayıs 2020 Perşembe, 10:30

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden, kararda belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.

* Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecek.

* Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs 2020 tarihli müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunuldur.

* Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli tarihli edimlere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istendi.