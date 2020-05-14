18 Mayıs'ta banka şubeleri açık olacak mı?
Türkiye Bankalar Birliği, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden, kararda belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.
* Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecek.
* Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs 2020 tarihli müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunuldur.
* Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli tarihli edimlere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istendi.
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