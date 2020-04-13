42. yaşında Juventus’a imza atacak
Juventus 42 yaşındaki Buffon’a sözleşme önerdi.
İtalyan ekkibi Juventus deneyimli file bekçisi Gianluigi Buffon ile yeniden sözleşme imzalama aşamasında olduğu iddia edildi.
Futbolun efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon futbolu bırakmaya niyeti yok, Fransa ligi takımlarından Paris Saint-Germain'den sonra Juventus'a geri gelen sözleşmesi sezon erecek 42 yaşındaki Buffon'un, Torino ekibiyle yeniden masaya oturacağı öğrenildi.
Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.
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