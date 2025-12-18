Son Dakika... Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'na yakalama kararı!

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.
Uyuşturucu testi pozitif çıkan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, bugün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan fenomen Sercan Yaşar tahliye edildi.