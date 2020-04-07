5G iddialarına sert yanıt: "Böyle bir saçmalık yoktur"
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve açıklanan sın verilere göre 75 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün, 5G teknolojisi nedeniyle yayıldığı iddia edilmişti. Teknoloji Şirketi UiPath'ın Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen Twitter hesabından açıklamada 5G ve koronavirüs arasında kurulan bağlantı iddialarının saçmalık olduğunu söyledi.
Cep telefonu şebekelerinin kullandığı ve radyo dalgalarıyla taşınan sinyallere dayalı 5G teknolojisinin, koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu öne süren komplo teorisi, dünyanın birçok yerinde sosyal medya paylaşımları aracılığıyla yayılıyor.
5 yıl kadar telekomünikasyon sektöründe yönetici olarak çalıştığını belirten Yeğen, komplo teorilerine ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter hesabından açıklama yapan Yeğen, "5 yıl kadar telekomünikasyon sektöründe yönetici olarak çalıştım. Baz istasyonu üreten şirketlerin merkezini ziyaret ettim. Sonrasında da gelişmeleri özellikle Samsung bu alana yatırım yaptığı için çok yakın takip ettim... ‘5G ve Koronavirüs arasındaki ilişkiye inanmıyorum'" ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN YAZILANLARA İNANMAYIN"
Bu konuda çok fazla soru aldığını belirten Yeğen, kurulan bu ilişkinin saçma olduğunu vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla bu konuda DM den soru alıyorum (DM im herkese açık), o yüzden bu açıklamayı yaptım. 5G ve Koronavirus arasında ‘inanmıyorum’ diye yazdığım için eleştirmişsiniz; ama benim için inanmıyorum demek lütfen yazılanlara inanmayın böyle bir saçmalık yoktur demek"
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