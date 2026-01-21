TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de fikstür değişikliği!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 17:21:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaların tarihlerinin öne çekildiğini açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde Süper Lig'in 27. hafta maçlarının tarihlerinin öne alındığını duyurdu.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

26. Hafta (13-14-15 Mart)

Kocaelispor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Trabzonspor - Rizespor

Samsunspor - Kayserispor

Kasımpaşa - Eyüpspor

Karagümrük - Fenerbahçe

Öne alınan 27. hafta (17-18-19 Mart)

Göztepe - Galatasaray

Beşiktaş - Kasımpaşa

Başakşehir - Antalyaspor

Eyüpspor - Trabzonspor

Kayserispor - Karagümrük

Fenerbahçe - Gaziantep

Konyaspor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Kocaelispor

Rizespor - Samsunspor

