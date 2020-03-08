8'nci BIOR ödül töreniyle sona erdi

08 Mart 2020 Pazar, 09:44

Bodrum Belediyesinin himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve çeşitli kurum ve firmaların katkılarıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), Trafo Bodrum'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşen BIOR'da senior ve junior kategorilerinde 5 grupta yarışlar yapıldı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturan yelkencilerden Optimist Junior genel kategorisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Tayfun Türk, Optimist Senior genel kategorisinde ise Ukrayna'nın Zatoka Yelken Kulübü'nden Svıatoslav Madonıch birinci oldu.

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum'da düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu as başkanı Ceyhun Üstüner, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum şube başkan yardımcısı Fatih Öztarakçı ile 14 ülkeden BIOR'a katılan sporcular ve antrenörleri katıldı.

Ödül Töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan vekili Tamer Mandalinci, yarışmaya katılan tüm sporcuları, antrenörlerini ve velilerini tebrik ederek, "Yüzlerce yelkenli aynı denizde süzülürken muhteşem görüntüler izledik. Üç gün içinde, denizde dört mevsimi yaşadınız. Hatta ilk gün yarışlar hava şartları nedeniyle iptal edildi. Hava zaman zaman yağmurlu olsa da tek bir kaza olmadan yarışları tamamladık. Her biri güzel ve mücadelesi yüksek yarışlar oldu. Şimdi önümüzde bir hedefimiz var; Bodrum, 4-14 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Sizleri bu şampiyonada Bodrum'da görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu yarışları organize eden ve ev sahipliği yapan Bodrumspor Yelken Şubemize ve katkısı olan tüm kurumlara teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

" Bu güzel organizasyonu hem Bodrum'a hem de yelkenciliğimize kazandıran başta Bodrum Belediyesi olmak üzere destek veren bütün kurumlara tek tek teşekkür ediyorum. Türk Yelkenciliği, hep beraber el ele verdiğimiz sürece daha birçok organizasyona ve uluslararası başarıya imza atacak. Gençlerimiz bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecek ve biz yelkenciliğimizi hep beraber daha üst seviyeye çıkaracağız. Bunun bir tek koşulu var oda her zaman bir birimizi desteklemek ve el ele olmak."

BIOR'A destek olan herkese teşekkür eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk ise tüm sporcuları tebrik ederek 14 ülkeden 388 sporcuyu Bodrum'da konuk etmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum'da yelken sporuna ve BIOR'a verdiği destekten dolayı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'a teşekkür plaketi verdi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken 8'inci BIOR sonunda; Optimist Junior Kızlar kategorisinde Bulgaristan'ın Tsveta Kırckeva birinci, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Derin Bartan ikinci, Zeynep Alpartun üçüncü oldu.

Optimist Junior Genel kategorisinde Bodrumspor'dan Tayfun Türk birinci, Bodrumspor'dan Ata Türkoğlu ikinci, Pendik Yelken Kulübü'nden Han Eroğlu üçüncü, Bulgaristan'dan Tsveta Kırckeva dördüncü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nden Sinan Uslu beşinci oldu.

Optimist Senior Kızlar kategorisinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Ekin Su Gökkurt birinci, Galatasaray'dan Irmak Suvari ikinci, Turgutreis Yelken Kulübü'nden Bilge Nur Yazıcı üçüncü oldu.

Optimist Senior Genel kategorisinde Ukrayna'dan Svıatoslav Madonıch birinci, Tayland'dan Weka Bhanubandh ikinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Ekin Su Gökkurt üçüncü, Ukrayna'dan Danyıl Mykhaılıchenko dördüncü, Galatasaray'dan Ali Poyraz Özdemir beşinci oldu.

Ülkeler Kupası'nda ise Bodrumspor'dan Tayfun Türk birinci, Bulgaristan'ın Tsveta Kırckeva ikinci, Ukrayna'dan Svıatoslav Madonıch üçüncü oldu.

BIOR'da dereceye girenlerin ödüllerini almasının ardından çeşitli optimist araç, gereç ve optimist yelkeninin hediye edildiği çekilişin ardından 8'inci Bodrum Optimist Yarışları sona erdi.