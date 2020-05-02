ABD Vuhan iddialarında vites düşürdü: Aslında varsayım

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:59

Stephanie Grisham'ın görevinden ayrılmasının ardından 8 Nisan'da Beyaz Saray Sözcülüğü görevine gelen Kayleigh McEnany, bugün ilk basın brifingini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Çin'i suçlayan McEnany, "Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı" değerlendirmesini yaptı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre McEnany, ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim, başkan bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi vermekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı" iddiasında bulundu.





Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Kovid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok çelişkiye düştüğünü öne süren McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.

McEnany'e, Trump'ın dün yaptığı 'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvarda çıktığına dair bir kanıt gördüğüne' yönelik açıklamaları da soruldu.

"İSTİHBARAT DEDİĞİMİZ VARSAYIM"





Trump'ın açıklamasının Amerikan istihbaratı ile uyumlu olduğunu vurgulayan McEnany, "İstihbarat dediğimiz şey temelde bir varsayım ve bu istihbarat ile ne yapılacağı siyasilere kalmış. Başkan Trump, bu istihbaratı gördü ve uygun zamanda kararını verecek" ifadelerini kullandı.







DNI: VİRÜS İNSAN YAPIMI DEĞİL





ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıklamıştı.





DNI'dan yapılan açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtilmişti.

DSÖ: KORONAVİRÜSÜN DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Kovid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor" açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi.

Ryan da pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz" ifadesini kullandı.