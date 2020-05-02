ABD Vuhan iddialarında vites düşürdü: Aslında varsayım
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın', ABD istihbaratının bir varsayımı olduğunu söyledi
Stephanie Grisham'ın
görevinden ayrılmasının ardından 8 Nisan'da Beyaz Saray Sözcülüğü görevine gelen
Kayleigh McEnany, bugün ilk basın brifingini yaptı.
Yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Çin'i suçlayan McEnany,
"Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru
bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı" değerlendirmesini
yaptı.
Sputnik
Türkiye'nin aktardığı habere göre McEnany,
ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin
de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim,
başkan bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi
vermekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı"
iddiasında bulundu.
Dünya
Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Kovid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok
çelişkiye düştüğünü öne süren McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin
cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.
McEnany'e,
Trump'ın dün yaptığı 'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvarda çıktığına dair bir
kanıt gördüğüne' yönelik açıklamaları da soruldu.
"İSTİHBARAT DEDİĞİMİZ VARSAYIM"
DNI: VİRÜS İNSAN YAPIMI DEĞİL
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıklamıştı.
DNI'dan
yapılan açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı
veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle
hemfikir" ifadesine yer verilmişti.
Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtilmişti.
DSÖ: KORONAVİRÜSÜN DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Ghebreyesus,
kendisine sorulan, Trump'ın, Kovid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda
üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla
ilişkiler ajansı gibi çalışıyor" açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil
Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi.
Ryan da pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz" ifadesini kullandı.
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