14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Patronlar maaşların tam olarak ödenmemesine gerekçe olarak ise sipariş veren şirketlerin para ödememesini gösteriyor. Halihazırda çalışan atölyeler de işçilerine ödeme yapamıyor. Aldıkları siparişlerin bitmesi ile onlar da üretime ara verecekler. Ailelerimizle ile birlikte açlıkla karşı karşıyayız” denildi.

Dernek, şu taleplerde bulundu:

- Sigortalı-sigortasız işçi ayrımı yapılmadan ücretsiz izne çıkarılan bütün işçiler ücretli izinli sayılmalı. Maaşlarda hak kaybı yaşanmamalı.

- Merkezi ve yerel yönetimler göstermelik yardım paketleri yerine bizlerin koronavirüs salgınında zorunlu ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yapılmalı, faturalar iptal etmeli.