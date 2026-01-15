O jetten Vakıfbank Genel Müdürü çıktı

Uyuşturucu ve magazin operasyonları üzerinden Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasına bağ kurulmak istenirken, iddiaların merkezindeki özel jeti İmamoğlu’nun hiç kullanmadığı resmi kayıtlarla ortaya çıktı. Gazeteci Bahadır Özgür, Halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında, söz konusu jetle sık seyahat eden isimlerden birinin Abdi Serdar Üstünsalih olduğunu, buna karşın Üstünsalih’in bugüne kadar sorgulanmadığını yazdı.

İMAMOĞLU'NUN O JETLE İLİŞKİSİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Bahadır Özgür, İBB davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu tarafından kiralanan özel jet üzerinden uyuşturucu operasyonlarının ve soruşturmanın İBB dosyasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığını hatırlattı. Özgür, dosyada yer alan “Özel Uçuş Bilgileri”ne atıf yaptı.

Buna göre, Ekrem İmamoğlu’nun sabit bir özel jet kullanmadığı, seyahatlerini tarihe ve müsaitliğe göre farklı lisanslı firmalardan kiralanan uçaklarla gerçekleştirdiği belirlendi. İmamoğlu’nun, iddialara konu edilen özel jeti hiç kullanmadığı resmi kayıtlarla tespit edildi.

DİĞER İSİMLER SORGULANIRKEN...

Özgür’ün aktardığına göre, söz konusu özel jetle Murat Gülibrahimoğlu’nun yanı sıra Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de seyahat etti. Yazıda, jetle seyahat eden bazı isimlerin gözaltına alınıp sorgulandığı, buna karşın Üstünsalih hakkında bugüne kadar herhangi bir sorgulama yapılmadığı bilgisine yer verildi.