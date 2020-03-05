ADD Genel Başkanı Altınışık’tan Soylu’ya tepki

05 Mart 2020 Perşembe, 23:13

ADD, dün saat 12.00’de, yurt genelinde Atatürk anıtları önünde toplanarak, “Şehitlerimize saygı buluşması” düzenledi ve İdlib’de gerçeleştirilen saldırıda 34 askerin şehit olmasının ardından yas ilan edilmemesine tepki gösterdi. Ankara’da da Ulus Atatürk Heykeli önünde Türk bayrakları ile bir araya gelen ADD yönetici ve üyeleri, Atatürk heykeline karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kitle sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, sloganları atarken, anıt önünde konuşan ADD Genel Başkanı Altınışık, “ADD’nin ulusal çıkarlara aykırı bir duruşu söz konusu olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve amaçlarına sahip çıkmak, bu uğurda şehit düşen Mehmetçiğin hakkını savunmak için, şehitlerimize ‘tane’ olarak seslenenlere cevap olarak buradayız. İnanıyoruz ki, şehitlerimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna gitmektedir” ifadelerini kullandı.

‘TALEBİMİZ MİLLİDİR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “ADD açıklama yapacakmış. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’ni demoralize etmeye çalışan bir açıklama” ifadelerine de tepki gösteren Altınışık, “Programda yer alan, ‘tarafsız’ olduklarından asla şüphe etmediğimiz gazeteciler de bu beyanı desteklemişlerdir. Eylemimiz, Atatürk’ün dış politika anlayışına geri dönüş talebimizdir; haklıdır, doğrudur ve milli çıkarlarımızın gereğidir” dedi.