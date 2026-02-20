Gürlek’ten İmamoğlu açıklaması! Ziyaret engeline 'idari değişim' gerekçesi!

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, CHP’li milletvekillerinin Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine izin verilmediği yönündeki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığına göre Gürlek, İmamoğlu ile yapılacak görüşmelerin engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Gecikmenin bakan değişimi ve buna bağlı idari süreçlerden kaynaklandığını ifade eden Gürlek’in, CHP’li milletvekillerinin ziyaretlerine önümüzdeki haftadan itibaren izin verileceğini söylediği öğrenildi.

Sinan Burhan’ın paylaşımı şöyle:

"CHP’li vekiller görüşecek …. . Adalet Bakanı Sn Akın Gürlek, ile görüştüm.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek : “ Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini” söyledi.”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir "tecrit" süreci başlatıldığını duyurmuştu. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İmamoğlu’nun beş gündür hiçbir milletvekiliyle görüştürülmediğini belirten Günaydın, durumu "Siz tecrit ederek Ekrem Başkanı halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikler elinizde patlar" sözleriyle eleştirmişti.

Gürlek, göreve gelmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada cezaevlerindeki görüşmelere dair "kısıtlama" sinyali vermişti. Tutukluların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir "mevzuat boşluğu" olduğunu savunan Gürlek, özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle tutuklularda bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, not verebiliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıp Meclis’e sunmayı düşünüyoruz. Normalde bütün notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' yapılır. Ama tutuklularda mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahatça dışarı gidebiliyor. Bu eksikliği gidereceğiz."