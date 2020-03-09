Adı F.Bahçe ile anılıyordu, takımından gönderildi!
Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.
Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.
Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.
Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.
Yeni nesil Alman çalıştırıcılar arasında adı geçen Schmidt'in Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmişti.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!