Ağrı’dan Hollywood’a Maske yollayan Başkan!

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Evde oturup camdan dışarı bakıyorum! Rüyalarımda görüyorum gezmeleri, tozmaları. Bir de sanal gezi çıktı başımıza! Telefonu kullanma sürem, günde 7 saate çıkmış. Geri kalan saatlerde de bilgisayar ve televizyon ekranına baktığımı düşünürseniz, vaziyet vahim. Ama iyi tarafı da yok değil hani, gezmediğim müze, görmediğim film, dinlemediğim konser, izlemediğim gösteri kalmadı. Hayat online’da devam ediyor. Ama bana kahkaha attıran tek konu Medya Mahallesi’ni izlerken Ayşenur Aslan’ın verdiği haber oldu: Savcı Sayan diye bir fırıldak siyasetçi vardır. CHP’den AKP’ye transferle Ağrı’ya AKP’den belediye başkanı olmuş. Ve bu korona kriziyle mücadele için ne mi yapmış? Hollywood ünlülerinin adreslerini bir bir buldurmuş, hepsinin evlerine birer maske yollayacakmış! Brad Pitt’ten Woody Allen’e kadar kimler yok ki 371 kişilik listede, Trump bile var! Ağrı’da bırakın maskeyi, ayağında çarığı bile olmayan ahalisi vardır ama olsun, Sayan’ın kimi örnek aldığı belli. İçine bir de kolonya koyarsa tam olur ama göndermesi zahmetli olabilir. Sokak kedisinin siyasetçilere bulaşma nedenini merak ettiyseniz, asla öyle bir derdim yok, ben sadece sanatçı kısmıyla ilgiliyim. Hatta şu adres listesini ele geçirip bir kenara koymakta yarar var. Bizim sayfaya da lazım olabilir!