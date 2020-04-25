Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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