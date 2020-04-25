Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

25 Nisan 2020 Cumartesi, 14:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.