AKP’de gün itirazı

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan partinin grup toplantısının artık çarşamba günleri yapılmasına karar verdi. Ancak parti içinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verilmesi amacıyla yapılan bu değişikliğin doğru olmadığını belirten bazı parti yöneticileri tekrar salı gününe dönülmesi gerektiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayı başından beri grup toplantılarını çarşamba günü yapıyor. Bunun, Erdoğan’ın programları nedeniyle geçici olduğu açıklaması yapılmıştı, ancak daha sonra bir MYK toplantısında grup toplantılarının bundan sonra salı değil çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı. Bu kararda da salı günleri AKP’den sonra grup toplantısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına aynı gün Erdoğan’ın yanıt verememesinin etkili olduğu kaydediliyor. Ancak grup toplantılarının CHP’den bir gün sonra yapılmasının partinin “savunmaya geçmesi” anlamına geleceğini belirten bazı parti yöneticileri, bu değişikliğe itiraz ediyor.

AKP’nin MYK toplantılarında bu itirazlar gündeme getirilirken, “AKP’nin kuruluşundan ve iktidara geldiğinden beri grup toplantıları salı günleri yapıldı. Bu partinin grup günü salıysa bunun o gün yapılması gerekir, bize yakışan da budur. Parti bu şekilde büyüyürek geldi. Şimdi bu teamülü neden değiştiriyoruz? Eğer maksat Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap vermekse bu salı günü de yapılabilir. Cevap verememe gibi bir durumumuz yok, her durumda cevap verilebilir” değerlendirmesi yapılıyor. Bazı parti yöneticileri de grup gününün değiştirilmesinde hata yapıldığını, bunun yerine salı günkü partilerin grup toplantısı saatlerinin kura çekilerek yeniden düzenlenmesi yoluna başvurulabileceğini belirtiyor.

TRANSFER TARTIŞMASI

Partinin belediye başkanı transferi, şehit haberlerinin geldiği haftalar hariç grup toplantılarındaki katılımlarla sürüyor. Ancak bu konuda da parti içinde farklı bir tartışma yürüyor. Özellikle partiden aday olamadığı için başka partilerden ya da bağımsız olarak belediye başkanı seçilmiş isimlerin katılımına itiraz eden teşkilat ve milletvekilleri kadar “Bu arkadaşların adaylığına engel olup başka partilere giderek kazanmasına neden olan, partiye seçim kaybettiren kimse, bu teşkilat da olabilir milletvekilleri de hesabını vermelidir” görüşünü dile getirenler de bulunuyor. AKP yöneticileri, 100’e yakın belediye başkanının partiye geçeceğini açıklamasına karşın bugüne kadar katılan belediye başkanı sayısı 10 oldu. Katılımlardaki gecikmede parti içindeki itirazların etkili olduğu kaydediliyor.