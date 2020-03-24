Alaşehir Belediyesi tüm ilçeyi dezenfekte etti

24 Mart 2020 Salı, 18:32

Alaşehir Belediyesi hazırlamış olduğu dezenfektanları, iş makineleriyle tüm şehri dezenfekte etti. Belediyenin iş makinelerine ilave olarak, 8 vatandaşta traktörlerine ilaç atma tarallarını takıp gelerek destek verdiler. Alaşehir’in tüm cadde ve sokaklarının yanı sıra, çöp bidonları, çocuk parkları, açık park alanları ve oturma grupları dezenfekte edildi.

Alaşehir Belediyesi iş makineleri ve vatandaşların verdiği destekle toplam 13 iş makinesiyle şehrin tamamı dezenfekte edildi. Dezenfekte başlamadan önce, Alaşehir belediyesi hopörlörlerle, tüm vatandaşlar uyarılarak, balkonlarında bulunan yiyecek ve çamaşırların toplanması istendi.

Çalışmaları takip eden Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Çin’den başlayıp, tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de olumsuzluklara neden olan koronavirüs salgını karşısında, belediye olark gerekli önlemleri aldık, ancak, tedbiri elden bırakmamak, gerekir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu önlemlere eksiksiz olarak uymamız, gerekir, diyerek, "Sevgili Alaşehirli hemşerilerim kendi belediyemize ait araçlarımız ve vatandaşlarımızın traktörleriyle bize destek veriyorlar. Bildiğiniz gibi koronavirüs ile mücadele tedbirlerini daha önce almıştık. Çocuk oyun parklarında, kamu kurumlarında, askeriyemizde camilerimizde, garda dezenfeksiyonları tamamladık. Bu kapsamda bu günde tüm ilçemizin caddelerinde dezenfekte yapmaya devam ediyoruz. Lütfen evde kalın. Alaşehirimiz dezenfekte olsun bu elim rahatsızlığı birlikte yeneceğiz, geç buluşalım, buluşmayalım, üzerimize düşen ne varsa yapalım. Hep beraber yapacağız, hep beraber başaracağız” dedi.