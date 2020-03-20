Alex’e koronavirüs maskesi!

Kadıköy’deki Alex De Souza heykelinin ağız ve burnuna maske taktılar.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2020 Cuma, 15:33

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy’deki Alex De Souza heykelinin ağız ve burnuna maske taktılar.

Alex tarafından sosyal medyada görülen ve teşekkür edilen bu hareket aynı zamanda önlem algısını da körükledi.


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