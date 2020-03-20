Alex’e koronavirüs maskesi!
Kadıköy’deki Alex De Souza heykelinin ağız ve burnuna maske taktılar.
Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy’deki Alex De Souza heykelinin ağız ve burnuna maske taktılar.
Alex tarafından sosyal medyada görülen ve teşekkür edilen bu hareket aynı zamanda önlem algısını da körükledi.
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