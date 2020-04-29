Almanya Covid-19 test sayısını arttıracak
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 test sayısının arttırılacağı bildirildi.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Covid-19 test sayısının arttırılacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün düzenlenen kabine toplantısında yaptığı konuşmada, salgının seyrini daha iyi izlemek, risk altında bulunanları daha iyi korumak ve sağlık sistemini iyileştirmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısının kabul edildiğini söyledi.
Spahn, özellikle huzurevi ve bakımevlerinde bulunanlara daha fazla test yapılacağını kaydederek, "Enfeksiyon zincirini önceden tespit etmek ve kırmak için daha fazla test yapılmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Yaşlı insanların Covid-19'dan daha fazla etkilendiğine işaret eden Spahn, "Koronavirüsten hayatını kaybedenler arasında çok üzücü, kısmen çok acı örnekler var." dedi.
Spahn, Covid-19 testi negatif çıkanların da bundan sonra kayıt altına alınacağını belirterek, böylelikle salgının seyrini daha iyi takip edeceklerini ifade etti.
Alman Bakan ayrıca, kabul edilen yasa tasarısı kapsamında federal hükümetin gelecek kış dönemi için 4,5 milyon kutu grip aşısı satın alacağını ve salgın sırasında yoğun çalışan sağlık personelinin maddi olarak destekleneceğini kaydetti.
Almanya'da haftada 350 bin Covid-19 testi yapıldığı bildirilmiş, ancak test kapasitesinin haftada 750 bin olduğu ifade edilmişti.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham