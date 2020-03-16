Altun: “Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz”

16 Mart 2020 Pazartesi, 18:31

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dâhil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."

Turkey has successfully slowed down the spread of #COVID19 by taking preventive measures, such as suspending certain int'l flights and promoting distance education, in due time.



We are fully committed to protecting all citizens, including high-risk individuals, from the disease. pic.twitter.com/UqXo6xPfK4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'deki koronavirüs tablosunu paylaşarak şunları yazdı;

"Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz...Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz."

Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz...



Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8yX4C5dxtI — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020











