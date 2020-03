Altun: “Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dâhil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."

Turkey has successfully slowed down the spread of #COVID19 by taking preventive measures, such as suspending certain int'l flights and promoting distance education, in due time.



We are fully committed to protecting all citizens, including high-risk individuals, from the disease. pic.twitter.com/UqXo6xPfK4