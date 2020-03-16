Altun: “Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz”
letişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:
"Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dâhil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."
Turkey has successfully slowed down the spread of #COVID19 by taking preventive measures, such as suspending certain int'l flights and promoting distance education, in due time.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
We are fully committed to protecting all citizens, including high-risk individuals, from the disease. pic.twitter.com/UqXo6xPfK4
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'deki koronavirüs tablosunu paylaşarak şunları yazdı;
"Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz...Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz."
Ortaya çıktığı günden bu yana Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Görselde bugüne kadar attığımız adımların bir bölümünü görebilirsiniz...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8yX4C5dxtI
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