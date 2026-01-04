Valiliklerden 5 Ocak için peş peşe tatil kararları

Yılbaşı tatilinin hemen ardından gelen bu zorunlu ara, çoğunlukla taşımalı eğitim, kırsal mahalleler ve belirli ilçelerle sınırlı tutuldu.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre 5 Ocak’ta eğitime ara verilen yerler şöyle:

MALATYA

Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

BATMAN

Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim durduruldu.

ŞIRNAK

Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildi.

ŞANLIURFA

Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

DİYARBAKIR

5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.