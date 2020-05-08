Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.
Çomaklı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında “Vallahi anama derim sizi ha. Yemin ederim. Ömer kardaşım, böyle yapıyoruz artık, özümüze döndük. Reis herkese bunu şey yaptırdı. Ders çalış. Vallahi anama dedim sizi” ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmişti.
Çomaklı'nın annesi Zekiye Çomaklı'nın da İzmirlilere hakaret eden videosu uzun süre tartışılmıştı. İzmirlileri; gavur, dinsiz ve imansız olarak nitelendiren Zekiye Çomaklı, koronavirüs salgınının kentte yayılması tememnisinde bulunmuştu. Zekiye Çomaklı, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
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