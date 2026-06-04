Son Dakika... İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık, duruşmanın 11’inci haftasında yargılanmaya devam ediyor.

Bugün görülecek 45'inci duruşma günü öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İDARİ SORUŞTURMA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde (1) nolu duruşma salonunda devam eden İBB davasında görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı.

Soruşturma gerekçesinin; duruşma başlangıcı ve aralarda çekilen görüntüler olduğu öğrenildi.