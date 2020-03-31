Anadolu Üniversitesi Rektörü, öğrencilerini annesine söylemekle tehdit etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda öğrencilerini 'anneme söylerim sizi' diyerek tehdit etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda öğrencilerini 'anneme söylerim sizi' diyerek tehdit etti.
Çomaklı'nın annesi Zekiye Çomaklı'nın İzmirliler ile ilgili skandal sözleri ile tepkilere sebep olmuştu.
İzmirlileri, gavur, dinsiz ve imansız olarak nitelendiren Zekiye Çomaklı koronavirüs salgınının kentte yayılması tememnisinde bulunmuştu.
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