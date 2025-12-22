Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Kasım Garipoğlu, Kevin Graham oldu: Dominik’te bir garip!

Uyuşturucu partileri düzenlediği iddiasıyla yalısına baskın yapılan ve çok sayıda uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar bulunan Kasım Garipoğlu, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı verilen ve mal varlıklarına el konan Kasım Garipoğlu’nu Emniyet bu isimle aradığında bulamama ihtimali büyük. Çünkü Garipoğlu 2019’dan beri Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyor ve bu pasaporttaki ismi farklı.

Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusunda bulunanların farklı isim almalarına izin tanıyor. Kevin Graham adıyla Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyan Kasım Garipoğlu, Acun Ilıcalı’nın yıllardır “Survivor” yarışmasını yaptığı adaya da geçmiş olabilir.

Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu da oğlu Kasım gibi ikinci vatan olarak bir ada devletini seçmiş. O da Papua Yeni Ginesi’ne yakın olan ve Amerikan televizyonlarında yayımlanan “Survivor” yarışmasının 9 bölümünün çekildiği Vanuatu vatandaşlığına geçmiş.

Eski çalışanlarının iddialarına göre Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti pasaportunu 3 Nisan 2019’da edinmiş.

TAŞKESENLİOĞLU’NUN VERDİĞİ İZİN

Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı uyuşturucu içme, sağlama ve yer temin etme suçlarından aranıyor. Ancak bu operasyondan çok daha önce karapara aklama, vergi kaçırma, yatırımcılarını sistematik zarara uğratma suçlarından hakkında soruşturma açılması gerekiyordu. Ama Garipoğlu hem SPK hem de yargıdaki görünmez eller tarafından hep korunmuş.

Yüzde 83’üne Kasım Garipoğlu’nun sahip olduğu Trive Investment B.V. adlı yeni kurulmuş bir şirket 2021 yılında Taşkesenlioğlu imzası ile Türkiye’de Trive Menkul’ün sahibi oldu. Taşkesenlioğlu bu izni Trive Investment B.V. hiçbir mali veri geçmişi olmamasına karşın verdi. Mevzuata göre en az son üç yıla ait mali tabloları olmalıyken her ne hikmetse göz ardı edilmiş.

Trive’ın sermayesinin üç katından fazla borçlanmasına ve fon çıkarıp satmasına izin verilmiş. Piyasadaki büyüklüğü yalnızca yüzde 0.8 olan bu şirket tüm ödenmiş sermayesini zarar edip eritmiş ve kurulduğundan bu yana 750 milyon TL’den fazla zarar yazmış. Sürekli zarar eden bu şirkete bu izinler nasıl verildiği sorgulanmalı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 104’e göre kurul başkanı, verdiği zararlardan dolayı sorumludur. Zarar önce idare tarafından ödenir, sonra rücu edilir.

Bunca büyük bir zarara karşın kalem oyunlarıyla beş kuruş ödemeden sermaye yeterlilik şartı sağlanırken göz göre göre masum insanların zar zor biriktirdiği üç beş kuruşa çökme fırsatı verilmiş.

Bu şirketin kurulu olduğu adres Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam, Netherlands. Bu adrese kayıtlı yüzlerce şirket var. Klasik bir posta adresi şirketi. Bu şirketlerden biri de Saba adlı denetim yetkisi olmadığı halde sahte denetim raporları yazan bir şirket. Müşterilerinin 29 milyon dolarını zimmetine geçirip sonrasında da çalışanlarının çaldığını iddia eden Garipoğlu’nun iddiasına destek için para karşılığı düzmece rapor yazan şirket aynı zamanda.

Garipoğlu’nun sahibi olduğu uçağın geçmiş rotalarının incelenmesi durumunda yasadışı faaliyetlere ait güzergâhları ortaya çıkarabilir.