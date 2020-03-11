Anayasa Mahkemesi’nden alkollü içki satışında ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi, gece yasak olan saatte alkollü içecek satışı tespitinde “gizli soruşturmacı” kullanılması nedeniyle ihlal kararı verdi.
Bu kararla, sivil polisler, büfelere giderek müşteri kılığında davranamayacak, satıcıdan yurttaşmış gibi alkollü içki isteyemeyecek ve bu nedenle ceza kesemeyecek. Sadece yurttaşlara alkol satışı yapılırken suçüstü yapılırsa idari para cezası uygulanabilecek.
Gece vakti alkollü içki satışı yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, kararı sulh ceza hâkimliğine götürdü. Ancak hâkimlik, Kabahatlar Yasası uyarınca kesilen idari para cezasını onadı. Bunun üzerine yurttaş, AYM’ye başvurdu.
Başvuruda yasak olan saatte alkollü içecek satıldığı yönündeki tespitin “gizli soruşturmacı” kullanılarak yapıldığı, Kabahatler Yasası’na ilişkin suçlarda gizli soruşturmacı kullanılamayacağı belirtildi.
Başvuruyu görüşen AYM, yurttaşın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, ihlalin ortadan kaldırılması için kararı sulh ceza hâkimliğine gönderdi.
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