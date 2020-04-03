"Ankara Kuşu"na tutuklama talebi
"Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Oktay Y. tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.
Twitter'da "Ankara Kuşu" isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Oktay Y. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.
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