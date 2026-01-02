Kredi kartı temassız ödemelerinde limit değişti: BDDK tarihi açıkladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara iletilen yazıda, 1 Temmuz 2024’te 1500 liraya yükseltilen temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden güncellendiği belirtildi.

Yazıya göre temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılabilecek işlem limiti, 15 Ocak tarihinden itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacak.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ DÜNYA GENELİNDE UYGULANIYOR

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok ülkesinde farklı tutarlarda uygulanıyor. Ülkelere göre belirlenen bu limitler, ödeme alışkanlıkları ve finansal düzenlemelere göre değişiklik gösteriyor.

AVRUPA’DA GENEL LİMİT 50 EURO

Dünya örneklerine bakıldığında, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin İngiltere’de 100 sterlin olduğu görülüyor. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise bu limit 50 Euro seviyesinde uygulanıyor.

ABD’DE STANDART BULUNMUYOR

ABD’de temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için genel bir standart bulunmuyor. Ülkede bankalar, bu limiti kendi politikaları doğrultusunda belirliyor.