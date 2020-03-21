Ankara'da, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma ve özel otobüs

21 Mart 2020 Cumartesi, 19:53

Ankara Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır” denildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarından itibaren sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'dan ücretsiz olarak yararlanabilecekleğini duyurdu.