Araştırmacılar yalnızca erkeklerde görülen koranavirüs belirtisi buldu

12 Nisan 2020 Pazar, 16:14

Yüksek ateşten kuru öksürüğe kadar koronavirüsün pek çok farklı yan etkisi olduğu bilinirken Amerika’da yeni bir belirti bulundu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, erkeklerde görülen testis ağrısının, koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini düşünüyor. Nadir görülen bu semptom, erkeklerin testislerinde inanılmaz bir acı ve ağrıya neden oluyor.



Araştırmacılar, testislerinde ‘bıçaklanma hissiyle’ hastaneye gittikten sonra koronavirüs test sonucu pozitif olan 42 yaşındaki bir adam hakkında bir vaka raporu sundular. Hastanın testislerinde yanlış bir şey bulamayan doktorlar, bilgisayarlı tomografı sonrası akciğerlerde hasar olduğunu tespit etti. İki gün sonra da hastaya kovid-19 teşhisi konuldu.

25’TEN FAZLA HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI VİRÜSE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR

Koronavirüs testi pozitif çıkan 42 yaşındaki adamda bilindik semptomlardan hiçbiri olmadığı için diğer birkaç hasta ile sağlık çalışanının da bilmeden virüse maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Bu noktada yetkililer, 25’ten fazla hasta ve sağlık çalışanının potansiyel olarak virüse maruz kaldıkları bildirildi.

Testis ağrısının koronavirüsün temel semptomlarından biri olup olmadığı net bir şekilde bilinmiyor fakat diğer virüslerin de testisleri etkilediği biliniyor. Bu konuda MailOnline’a konuşan Dr. Viney, kabakulak gibi testisleri etkileyebilecek bazı virüslerin olduğunu, kovid-19’un testisleri de etkileyip etkilemediğini ise ancak zamanla göreceğimizi söylüyor.