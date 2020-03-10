Arda'dan 'halı saha' cevabı
Halı sahada Acun Ilıcalı ve eski futbolcularla maç yaparken görüntülenen Arda Turan'dan açıklama geldi.
Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir derken bu sezonun ortasında boşta kalan Arda Turan, dün akşam TV'ci Acun Ilıcalı'nın organizasyonundaki halı saha maçında eski futbolcu arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken görüntülenmişti.
Arda Turan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi
oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil... Çok da severim, becerebilene
tavsiye ederim."
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