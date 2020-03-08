Atlar özgürlüğüne kavuşsun

08 Mart 2020 Pazar, 16:42

Heybeliada’da dün gerçekleştirilen eylemde konuşan Tolga Bektaş, “Adalar’da yapılan Ulaşım Çalıştayı’nın demokratik bir vaziyeti de Adalıların katılımıyla sağlanmalıdır” dedi. Faytonculuk yapan Serkan Sönmez de “İnsanlara koronavirüs hastalığı bulaşıyor. Çaresi olmayan bir sürü hastalık var fakat çaresi yok diye insanlar öldürülmüyor. Ruam hastalığına yakalanan atlar da öldürülmemelidir” ifadelerini kullandı.

Heybelia’daki Fayton Durağı’nda buluşarak at ahırlarına yürüyen yurttaşlar “Yassıada olmak istemiyoruz”, “At bahane, imar rantı şahane”, “Faytonu kaldırmak tarihimizi yok etmektir” dövizleri açarak karantina altındaki atların özgürlüğe kavuşmasını istedi. At ahırlarındaki faytoncuların da yer aldığı grup adına açıklamalarda bulunan Tarih Vakfı’nın kurucularından Orhan Silier “3 Haziran 1910’da 80 bin köpek Sivri Ada’ya (Hayırsız Ada) getirildi. Günlerce aç, susuz kalan köpekler Sivri Ada’da ölüme terk edildi. 110 yıl sonra yine aynı şeyi yapmak istiyorlar. Bizim yapmamız gereken akıllıca öneriler sunmak olacak” diye konuştu. Faytonların kaldırılmasının sebebinin Adalar’a yapılması planlanan imarı hızlandırmak olduğunu iddia eden Büyükada sakini Recep Emed “Adalar sit alanı olduğu için imar yapılması planlanıyor. İmarın önündeki tek engel ise faytonlar olarak görülüyor” dedi. Atlarda ruam var denilerek tüm atların karantinaya alındığını da belirten Emed, hiçbir atın sahibine ruam testi sonucunun verilmediğini de iddia etti. Toplantı sonrasında varılan sonuçta Heybeliada’daki atlara nalbant istemek için Türkiye Jokey Kulübü’ne başvurulacağı belirtildi.