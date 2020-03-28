ATV, korona spotu yerine parayı tercih etti

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı zorunlu yayını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tüm yayıncıların saat 21.00’de yayımlamasına karar verdi. 43 yayıncı, aynı anda, 1 dakika 50 saniyelik görüntüyü saat 21.00’de ekranlarına getirdi. RTÜK’ün bu kararına, Turkuvaz Medya Grubu uymadı. Yayıncılar, Turkuvaz’ın, hiçbir televizyon kanalında saat 21.00’de zorunlu yayına yer vermemesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yayıncı grubun kendisini her türlü kamu otoritesinden üstte gördüğünü belirterek “Böylesine yaşamsal bir konuda Turkuvaz Medya Grubu safını reytingden, reklam gelirinden yana kullanmıştır. 43 yayıncı aynı anda zorunlu yayını ekranlarına getirirken, ATV, A Haber, A Spor, koronavirüsle mücadele filmini yayımlamadı. Bu tavır, mücadelede neyi tercih ettiklerinin de açıkça ilanıdır. Bunun bahanesi olamaz. Sırtlarını dayadıkları Saray, siyasi aktörler, abiler ve kardeşler, en başta bu yayıncı grubu uyarmalıdır. Bu tutumlar, diğer yayıncıların iyi niyetine, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeye karşı topyekûn mücadele ruhuna da zarar veriyor” dedi. Taşcı, diğer tüm yayıncıların, sağlığı öncelediklerini söyledi.