Avro, 7 TL'yi aştı

Euro kuru, Türk Lirası karşısında 7.03 bandını gördü

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 16:54

Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından gözler avro ve dolar kuruna çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saatlerinde açıkladığı Türkiye'deki koronavirüs vakasının ardından yurttaşlar, önlemlerini hat safhaya çıkardı.

Yurt içinde piyasaların Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını fiyatlayacağı yeni günde dolar ve euro kuru artışla başladı. Dolar 6,19, avro ise 7,02 seviyesinde işlem görüyor.


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