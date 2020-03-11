Avro, 7 TL'yi aştı
Euro kuru, Türk Lirası karşısında 7.03 bandını gördü
Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından gözler avro ve dolar kuruna çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saatlerinde açıkladığı Türkiye'deki koronavirüs vakasının ardından yurttaşlar, önlemlerini hat safhaya çıkardı.
Yurt içinde piyasaların Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını fiyatlayacağı yeni günde dolar ve euro kuru artışla başladı. Dolar 6,19, avro ise 7,02 seviyesinde işlem görüyor.
Video Haberler
- Denizden erkek cesedi çıktı
- Sürekli havladı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı